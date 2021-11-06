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سفير بريطانيا: أشياء كثيرة تغيرت في مصر و«الجمهورية الجديدة» حاجة ممتازة

أكد أنه خدم في سفارة بريطانيا بالقاهرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك
المال - خاص 10:45 م, السبت, 6 نوفمبر 21 10:45 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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قال سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي إن أشياء كثيرة تغيرت في مصر و«الجمهورية الجديدة» التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاجة ممتازة.

جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال إنه ليس جديداً على مصر فقد خدم في سفارة بلاده في القاهرة في باكورة الألفية الثالثة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

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وكشف سفير بريطانيا أنه لمس تغيرات كثيرة عندما جاء مؤخراً لشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده في مطلع الألفية قائلاً : “لمست أشياء كثيرة مختلفة بداية من المدن الجديدة ومروراً بمجال وسيناريو الطاقة المتجددة بالإضافة لشبكة الكباري والطرق والاستثمارات”.


وقال: “مش متخيل إني في مصر الصراحة الجمهورية الجديدة حاجة هائلة وممتازة”.

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وفي مايو الماضي، أعلن مكتب وزارة الخارجية البريطانية في لندن اليوم أن السفير البريطاني الجديد في مصر سيكون جاريث بايلي. وسيتولى بايلي مهام السفير الحالي، السير جيفري آدامز، في سبتمبر المقبل.

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بقلم المال - خاص

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