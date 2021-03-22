سفير برلين : نعمل مع الحكومة المصرية لإنشاء مركز للهجرة الشرعية

قال إن سوق العمل الألماني يحتاج الي ملايين من العمالة للعمل في مجالات معينة ح .

قال السفير الألماني بالقاهرة ، الدكتور سيريل جان نون ، إنه يتم العمل مع الحكومة المصرية لإنشاء مركز للهجرة الشرعية إلي بلاده ، موضحاً أن المركز سيوفر الاستشارة للأفراد سواء من مصر وألمانيا عن كيفية العمل في كلا البلدين .

أضاف في لقائه مساء اليوم في برنامج “الحياة اليوم” علي قناة الحياة مع الإعلامي محمد مصطفي شردي ، أن هذا هو الشكل الحديث للتعاون في مجال الهجرة ، منوهاً إلى أنه يتم العمل بشكل وثيق وجيد مع الحكومة المصرية في هذا السياق بجانب الشركاء الدوليين.

وأوضح أن مصر نحجت في أن تحد من تيار الهجرة غير الشرعية إليها وأن تحد أيضاً من خروج تيارات الهجرة غير الشرعية منها الي أوروبا أو الأناس الذين يستغلون مصر للمرور بطريق غير شرعية الي اوروبا .

وقال إن في عصر ما بعد تفشي وباء كورونا هناك أعداد من العمالة المصرية يحتاجها السوق الألماني والتي ليست موجودة فيه أو في الاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلي أن هذا العدد يصل إلي الملايين.

وأضاف أن هذا يعني أن سوق العمل الألماني يحتاج الي ملايين من العمالة للعمل في مجالات معينة وكثير من هؤلاء يعيشون في مصر وهذا يمثل موقف كسبا للطرفين ، وفقاً لقوله.

وأشار إلى أن الميزة هنا هو أن هناك الكثير من المصريين يتحدثون اللغة الألمانية ، وسوق العمل في ألمانيا لا يزال منفتح.

وتناول اللقاء الحديث حول التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من الملفات مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية وموقف ألمانيا من مفاوضات سد النهضة الاثيوبي وغيرها من ملفات التعاون المشترك.