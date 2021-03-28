اقتصاد وأسواق

سفير برلين: السياح الألمان يستعدون لزيارة مصر بعد حصولهم على لقاح كورونا

خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الذي عقدته السفارة الألمانية اليوم
سمر السيد 3:51 م, الأحد, 28 مارس 21 3:51 م, الأحد, 28 مارس 21

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قال سفير ألمانيا بالقاهرة، الدكتور سيريل جان نون، إن مصر حاضرة بقوة في الإعلام الألماني، وذلك بسبب تاريخها، مشيراً إلى أن هذه تعد أكبر دعاية وترويج للمقاصد السياحية المصرية لدى السياح الألمان.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي عقدته السفارة الألمانية اليوم، أن هناك مشروعا يجري تنفيذه بالتعاون بين مصر والحكومة الألمانية لإنشاء متحفاً في مدينة المنيا.

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ولفت إلى استعداد عدد كبير من السياح الألمان للقدوم إلي مصر، وأن هذا الأمر مرهوناً بتطعيم كل المواطنين في بلاده من وباء كورونا المستجد، وأنه لم يتم تطعيم سوي 10% من السكان هناك فقط.

وذكر أن السنوات التي تلت اندلاع ثورة 25 من يناير كانت أعداد السياحة الألمانية الوافدة لمصر في تصاعد عاماً بعد عام.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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