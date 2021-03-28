سفير برلين: السياح الألمان يستعدون لزيارة مصر بعد حصولهم على لقاح كورونا

قال سفير ألمانيا بالقاهرة، الدكتور سيريل جان نون، إن مصر حاضرة بقوة في الإعلام الألماني، وذلك بسبب تاريخها، مشيراً إلى أن هذه تعد أكبر دعاية وترويج للمقاصد السياحية المصرية لدى السياح الألمان.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي عقدته السفارة الألمانية اليوم، أن هناك مشروعا يجري تنفيذه بالتعاون بين مصر والحكومة الألمانية لإنشاء متحفاً في مدينة المنيا.

ولفت إلى استعداد عدد كبير من السياح الألمان للقدوم إلي مصر، وأن هذا الأمر مرهوناً بتطعيم كل المواطنين في بلاده من وباء كورونا المستجد، وأنه لم يتم تطعيم سوي 10% من السكان هناك فقط.

وذكر أن السنوات التي تلت اندلاع ثورة 25 من يناير كانت أعداد السياحة الألمانية الوافدة لمصر في تصاعد عاماً بعد عام.