سفير باكستان بالصين: المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي يقرِّب بكين من تجديد شبابها الوطني

قال السفير الباكستاني لدى الصين، معين الحق، في مقابلة، إن المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني سيعمل على تعزيز التنمية عالية الجودة للصين وتقريب البلاد خطوة إضافية نحو تحقيق التجديد العظيم لشباب الأمة الصينية.

ووفقا لوكالة أنباء ((شينخوا)) جاء تعليق معين الحق في الوقت الذي يعقد فيه الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره الوطني الذي ينعقد كل خمس سنوات، في بكين.

في إطار عمله سفيرا، زار معين الحق شينجيانغ وهوبي وشاندونغ وأماكن أخرى للتعرف على التنمية والتغيرات التي شهدتها الصين في المناطق الحضرية والريفية، والصناعة والزراعة، والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة.

وقال إنه منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012 ، حققت الصين إنجازات ملحوظة في جميع مجالات المساعي البشرية.

وأعرب عن إعجابه بالتحول الذي طرأ على قطاعات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، فضلاً عن دور الصين في قيادة الجهود العالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ واستكشاف آفاق جديدة في تكنولوجيا الفضاء والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي والبحوث الطبية.

وقال إنه “ومن بين كل هذه الإنجازات، فإن تحقيق الهدف المئوي الأول المتمثل في إنجاز مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل من خلال القضاء على الفقر المدقع، هو في الواقع أحد الإنجازات التي تتوج العقد الماضي”.

ووصف معين الحق نجاح الصين في التنمية المتمركزة حول الشعب والنمو الاقتصادي بأنه “مصدر إلهام للدول النامية”، قائلا إن باكستان تقدر قصة نجاح الصين وترغب في التعلم منها في مجالات النهوض الريفي والتصنيع والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقدم في العلوم والتكنولوجيا.

وتابع: إنه “بصفتها دولة ذات حضارة قديمة تنعم بإمكانات هائلة، ونظرة تقدمية، وشعور قوي بالمصير، فإنني على ثقة في أن الصين ستحقق أهدافها الإنمائية الوطنية وستبرز كدولة قوية في تناغم بين الحداثة والتاريخ، وبين التقدم المادي والتهذيب الأخلاقي.”

وقال: إن “باكستان تقدّر الدور الإيجابي الذي لعبته الصين دائما في تعزيز قضية السلام والتنمية العالميين”، معربا عن تطلع بلاده إلى العمل مع الصين وجميع الدول ذات التفكير المماثل من أجل تنفيذ مبادرة التنمية العالمية.

وأضاف أنه بعد المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، تتطلع باكستان إلى مواصلة تنسيقها الوثيق مع الصين ودفع التنمية عالية الجودة للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.

وأوضح “أنني على ثقة من أن نتيجة المؤتمر ستعمل على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين الصين وباكستان، وستضخ زخما جديدا في علاقتنا الثنائية”.