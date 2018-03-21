سفير اليونان بالقاهرة: الاستثمار العقارى بأثينا جاذب لرجال الأعمال المصريين

سمر السيد:قال مايكل دياميسس، سفير اليونان بالقاهرة، إن الاستثمار بالقطاع العقارى بمنطقة جنوب أثينا يعتبر جاذبا لرجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أن الوحدات العقارية استطاعت أن تحافظ على أسعارها خلال الـ10 سنوات الماضية رغم الأزمات.وأضاف فى فعاليات كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته سفارة اليونان

سمر السيد:

قال مايكل دياميسس، سفير اليونان بالقاهرة، إن الاستثمار بالقطاع العقارى بمنطقة جنوب أثينا يعتبر جاذبا لرجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أن الوحدات العقارية استطاعت أن تحافظ على أسعارها خلال الـ10 سنوات الماضية رغم الأزمات.

وأضاف فى فعاليات كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته سفارة اليونان بالقاهرة اليوم تحت عنوان “الفرص الاستثمارية فى السياحة والقطاع العقارى فى اليونان وبرنامج الفيزا”، أن بلاده لديها مناخ جاذب للاستثمار، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا فى عدد الحاصلين على برنامج الفيزا الذهبية “golden visa” اليونانى.

ونظم القسم التجارى والاقتصادى بالسفارة اليونانية بالقاهرة بالتعاون مع مشروع الاستثمار والتجارة اليونانية ووكالة ترويج التجارة والاستثمار تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتنمية، مؤتمرا اليوم للترويج للاستثمار بأثينا.