سفير اليابان يفتتح مشروعين لمنحتي KUSANONE لدعم النساء والأطفال

شهد أوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر وحرمه الافتتاح الناجح لمنحتي (KUSANONE) من أجل إقامة مشروعين: الأول هو لتمكين ودعم توظيف النساء في القاهرة القديمة ، والذي تم تنفيذه بواسطة مؤسسة جذور للتنمية بمبلغ 83,708 دولارات، والآخر لتعزيز البيئة المادية والتعليمية للأطفال ضعاف السمع في الملك الصالح والذي تم تنفيذه من خلال مؤسسة ناردين للخدمات الاجتماعية بمبلغ المنحة البالغ 89,633 دولارا.



وبحسب بيان سفارة اليابان، يساهم المشروع الأول في تعزيز المهارات الوظيفية لما يقرب من 100 شابة في القاهرة القديمة من خلال تسهيل الحرف اليدوية والتدريب على الطهي بالإضافة إلى إنشاء مختبر المطبخ.

وخلال زيارته، اطلع السفير على نتائج المشروع، بما في ذلك الانتهاء بنجاح من تدريب العديد من النساء المصريات على الطهي والحرف اليدوية.



ويساهم المشروع الثاني من خلال تجديد وحدة الصم لضعاف السمع في توفير أنشطة أكثر أمانا لـ 60 طفلا من ذوي الإعاقة و 23 موظفا يستخدمون المرفق حاليا.

وخلال الحفل، أعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي شحاتة، رئيس جمعية ناردين وغيره من المتحدثين عن خالص تقديرهم لمساعدة اليابان لدعم الأطفال ضعاف السمع في الملك الصالح.

وشدد السفير على أهمية الأمن البشري، وهو المبدأ الأساسي لأهداف التنمية المستدامة بأن “لا أحد يتخلف عن الركب” لحماية وتمكين الأشخاص الضعفاء من خلال التركيز على كل فرد.

وأعرب عن استعداده لمواصلة تقديم الدعم الفعال لمصر، التي تشهد نموا اقتصاديا ملحوظا، لتقليل عدد الأشخاص الذين تخلفوا عن النمو قدر الإمكان ونشر الابتسامات في جميع أنحاء مصر.



وقالت سفارة اليابان إن هذا المشروع يأتي في إطار المنح اليابانية لمساعدات المشاروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني (KUSANONE) ، والتي توفر دعما ماليا مباشرا وصغيرا للمنظمات غير الربحية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في المجتمعات المحلية.

وقدمت اليابان ما يقرب من 10 ملايين دولار أمريكي في مصر منذ عام 1994 ، حيث دعمت 176 مشروعا في جميع أنحاء مصر في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والتدريب المهني وتمكين المرأة ودعم الاشخاص ذوي الاعاقة..