سفير اليابان يزور مدينة العلمين الجديدة ويشيد بالكرم العربى الأصيل

قام السفير الياباني لدى مصر “ماساكى نوكى”، بزيارة ميدانية إلى مدينة العلمين الجديدة، للاطلاع على معدلات التنمية الجارى تنفيذها بالمدينة.

واستقبله المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والكابتن محمد رشوان، لاعب رياضة “الجودو” الدولى السابق، ومسئولو جهاز المدينة.

وتجول سفير اليابان، بالمشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها منطقة الأبراج الشاطئية المطلة على البحر، والممشى السياحى، والمنطقة الترفيهية، واستمع إلى شرحٍ واف حول المشروعات المختلفة بالمدينة، وحرص على التقاط الصور التذكارية بالمدينة، كما شارك السفير الياباني فى جلسة بـ” خيمة عربية”، مع مسئولى جهاز المدينة.

وأشاد السفير الياباني في كلمته التذكارية في سجل الزيارات للمدينة، بالجهود المبذولة بالمدينة الناشئة، وأبدى فخره وامتنانه بحركة التنمية الواعدة بها، وكذا حفاوة الاستقبال والكرم العربى الأصيل.

وأكد سفير اليابان على زيادة أُطر التعاون بين مصر واليابان في المجالات المختلفة.

من جانبه أهدى المهندس أسامة عبدالغنى، السفير الياباني “درع المدينة”، مقدماً الشكر على زيارته للمدينة، وعلى التعاون المستمر بين دولتى مصر واليابان.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة إلى أنه جارٍ تنفيذ 15 برجاً (بارتفاعات تصل إلى 42 دورا) بمنطقة الأبراج الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، من المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام المقبل 2021.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة أنه جارٍ تنفيذ أعمال الأساسات لـ3 أبراج أخرى.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المنطقة الترفيهية، تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعدداً من المحال التجارية.