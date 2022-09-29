سفير اليابان يتفقد لأول مرة ميناء شرق بورسعيد ويشيد بالأنفاق العملاقة

استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير هيروشي أوكا سفير اليابان لدى القاهرة، في إطار جولته التفقدية لزيارة المشروعات اليابانية المقامة في مصر.

واستقبل اللواء محمد أحمد مساعد نائب رئيس الهيئة لشئون الموانىء والربان علي عاصم مدير عام ميناء شرق بورسعيد، سفير دولة اليابان، والذي تفقد محطة قناة السويس لتداول السيارات “رصيف الرورو” للتحالف العالمي تويوتا تسوشو اليابانية وبولورية الفرنسية وإن واي كيه NYK بالأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد .

وخلال الزيارة استمع سفير دولة اليابان لعرض تفصيلي من مهندسي “شركة حسن علام للمقاولات” المقاول المنفذ للمشروع، لمراحل العمل على الرصيف والأعمال التي تم الإنتهاء منها والجدول الزمني لمراحل تنفيذ أعمال تحسين التربة والبنية التحتية للمحطة وكذا تجهيز الساحات.

وعلى هامش الزيارة، قام السفير الياباني بزيارة محطة بحر البقر لتحلية مياه الشرب بشرق بورسعيد والتي تقوم بتنفيذها إحدى الشركات اليابانية، كما قام بتفقد جهاز الكشف على الحاويات والبضائع X-ray بأنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد .

وأعرب عن سعادته بزيارة الأنفاق العملاقة التي تعد نقلة نوعية ضمن شبكة الطرق القومية التي نفذتها الدولة المصرية، لتيسير الانتقالات سواء للأفراد أو للبضائع، مشيراً إلى الإنجازات التي شهدتها مصر مؤخراً والتي من شأنها تيسير الأعمال وتشجيع مناخ الاستثمار أمام المستثمرين.

تجدر الإشارة بأن هذه الزيارة هي الأولى للسفير الياباني الجديد لميناء شرق بورسعيد وتفقده رصيف الرورو.