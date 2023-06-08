سفير اليابان: تنفيذ 176 مشروعا بمصر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية

نظمت السفارة اليابانية بالقاهرة مساء أمس الأربعاء ورشة عمل حول برنامج المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية .

وقال سفير اليابان بالقاهرة،أوكا هيروشي، في كلمته بالندوة، إن هذا البرنامج هو منحة على نطاق صغير تقدم من السفارة للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية لتلبية احتياجات السكان المحليين في عدة مجالات بما فيها التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني، خاصةً من أجل تقوية قدرة النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أن من بين مزايا هذا البرنامج هو أن تقديم المنحة يتم مباشرة عن طريق الحكومتين المصرية واليابانية.

176 مشروع

أضاف أنه منذ بدء هذا البرنامج في مصر في عام 1994 بالموافقة مع الحكومة المصرية، تم تنفيذ حتى الآن 176 مشروعا في كل أنحاء مصر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية.

وتابع أنه منذ وصوله إلى القاهرة قبل عام ونصف، كانت لديه فرصة لزيارة وتفقد المشاريع التي تتم بالتعاون مع هذا البرنامج وأسعده جدا رؤية الابتسامة على وجوه الأصدقاء المصريين الذين يستفيدون من هذا البرنامج.

ووجه الشكر لممثلي المنظمات غير الحكومية على تعاونهم لنجاح هذا البرنامج، مؤكدًا رغبته في مشاركة نتائج وخبرات المشروعات السابقة لكي نعلم ما الذي يجب أن نفعله لنجعل هذا البرنامج يساهم في المشروعات التي تخطط لها المنظمات غير الحكومية في المستقبل.

شهدت الورشة حضور الدكتور أحمد سعدة، الرئيس التنفيذي لهيئة صندوق دعم المنظمات غير الحكومية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

بجانب محمد هانو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وعلي مختار، رئيس مؤسسة جذور للتنمية، وهالة الشاهد، مدير المنح الدولية بمؤسسة مصر الخير، وميريلي نسيم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تكاتف.

برنامج كوسانوني

وينطلق هذا البرنامج من مبدأ الأمن البشري الذي يهتم بكل فرد في المجتمع ويرمي إلى أن لا يترك أي أحد خلف الركب، ويتماشى هذا المبدأ مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة.

وأوضحت البيانات التي حصلت عليها”المال” من السفارة اليابانية بالقاهرة، أن برنامج كوسانوني، يشير إلى منح المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن والإنساني، خاصة وأن كلمة “كوسا” تعني العشب ، و”ني” تعني الجذور.

وتوفر السفارة المنح عبر هذا البرنامج بالشراكة مع المجتمع المدني مثل المنظمات غير الحكومية والهيئات غير الهادفة للربح.

وتهدف السفارة من خلال هذا البرنامج تحسين رعاية المجمتمعات في مجموعة واسعة من القطاعات كالتعليم والبيئة والرعاية الصحية وتمكين المرأة.

والحد الأقصى للمنحة يبلغ مليون ين ياباني، ولكي تحصل المنظمات عليها يجب استيفاء عدد من الشروط بينها أن تكون منظمة غير حكومية مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي وتعمل من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الشعبي والتشغيل لاكثر من سنيتن في مجال المشروع المقترح وغيرها .

ويعمل البرنامج على قطاعات تتضمن ذوي الإعاقة والقطاع الطبي والتعليم والمياه الصرف الصحي والزراعة ودعم المرأة والتدريب المهني ودعم التوظيف ودعم أطفال الشوارع بما في ذلك الأيتام.