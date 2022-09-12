سفير اليابان بمصر يزور مصنع ضفائر بورسعيد

رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بزيارة السفير الياباني أوكا هيروشي، لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أهمية العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان، والتعاون المثمر خاصة في المجال الصناعي، مستعرضًا الطفرة الصناعية التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا، والكيانات الصناعية العملاقة التي ساهمت في دعم السوق المحلية ببورسعيد، وفتح أسواق مصرية في الدول الأوربية، والتقى المحافظ بالسفير خلال زيارته لمصنع الضفائر الكهربية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك خلال زيارته لبورسعيد، وبحضور أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سومو تومو .اليابانية.

وأكد محافظ بورسعيد أن مصنع الضفائر الكهربية يعد من أكبر وأهم الكيانات الاقتصادية بالمحافظة، معربا عن فخره بتواجد هذا الكيان الصناعي على أرض المحافظة، والذي يعد من الصناعات التي تدخل بورسعيد للمرة الأولى، و يصدر للعديد من دول أوربا والشرق الأوسط.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني لدى مصر بالتطور الصناعي الغير مسبوق بمحافظة بورسعيد، كما أشاد بجهود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في دعم القطاع الصناعي بالمحافظة، والعمل الدءوب لجذب المستثمرين و تحقيق نهضة اقتصادية بمحافظة بورسعيد.

ويقع مصنع الضفائر بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ويتمثل نشاطه فى إنتاج وتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات والمركبات بأنواعها.

وتضم سوموتو 20 مجموعة صناعية تعمل فى مجالات صناعية مختلفة بإجمالى استثمارات 15مليار جنيه.