استقبل الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي اليوم الاثنين.

وأكد سفير اليابان بالقاهرة خلال اللقاء على تقديره لمتانة علاقة بلاده بمصر، مشددا على أنها علاقة تاريخية.

كما أعرب عن تطلعه لتطوير تلك العلاقة في مختلف المجالات البرلمانية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

وأكد سفير اليابان أن الاستثمار الياباني المباشر في مصر في 2021 بلغ سبعة أضعافه في 202‪0.

وأشار إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً في جهود الحكومة المصرية في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، معرباً عن أمله في زيادة تلك الجهود لإزالة المزيد من التحديات و العقبات في المرحلة القادمة.

من جانبه، نقل الدكتور هاني سرى الدين، تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ لضيفه، مؤكداً تقدير مصر حكومة وشعباً لما تقدمه اليابان للشعب المصري من تعاون على صعيد مشروعات البنية التحتية والتعليم والثقافة وغيرها.

وأكد “سري الدين” حرص اللجنة على دعم كل الخطوات التي تساعد على تطوير التعاون الثنائي بين مصر واليابان، خاصة في مجال المشروعات الصناعية ومكونات الإنتاج، وأن تمتد تلك المشروعات لمختلف المحافظات لتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.