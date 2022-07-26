سفير الهند: 75% زيادة في التجارة الثنائية مع مصر 2022/2021 مسجلة 7.26 مليار دولار

قال سفير الهند بالقاهرة، أجيت جوبتيه، إن التجارة الثنائية بين البلدين حققت رقماً قياسياً خلال العام المالي الماضي 2021-2022، مشيرا إلى أنها سجلت 7.26 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 75% عن العام المالي 2020-2021.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الدورة الخامسة من اجتماع مجلس الأعمال الهندي المصري والذي يعقد للمرة الأولى منذ عام 2016.

وتابع : شهد هذا العام، خلال شهري إبريل ومايو 2022، زيادة قدرها 14% في إجمالي التجارة المتبادلة وذلك مقارنة بالأرقام القياسية التي حققناها خلال العام المالي 2021-2022. ونحن بحاجة إلى العمل على الحفاظ على هذه المعدلات حيث إنني أعتقد أن الفرص أكبر من ذلك بكثير.

وقال السفير الهندي إن تلك الفترة الطويلة من التوقف، والتي زادت من حدتها جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على السفر حول العالم، كانت بمثابة حجر عثرة أمام التجارة حول العالم.

وأشار إلى أنه خلال أسوأ أعوام الجائحة وهو عام 2020-2021، انخفض إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة أقل من 10% مقارنة بالعام السابق على انتشار الجائحة وهو عام 2019-2020.

وتابع أنه من الأمور المشجعة الآن أن نرى الأنشطة التجارية تنتعش بشكل كبير في مصر ومع التطورات الأخيرة المتمثلة في تخفيف جميع القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكد على ثقته بأنه يمكننا أن نرى قريباً نمواً في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا وهي العلاقات التي شهدت تباطؤاً لفترة طويلة، فضلاً عن حركة السياحة المتبادلة والعلاقات بين شعبي هاتين الأمتين العظيمتين لبلدينا.

وقال إنه منذ العصور القديمة، كانت هناك تفاعلات بين حضارتي البلدين.

وأضاف أنه في ذلك الوقت، كانت حركة التجارة تضم بضائع مثل الذهب والعاج والتوابل.

أما الآن فإن حركة التجارة الثنائية تشمل العديد من المنتجات أهمها منتجات البترول واللحوم والسلع الهندسية والمخصبات الزراعية.