سفير الهند: 3 مليارات دولار إجمالي استثماراتنا بمصر

محمد ريحان وأحمد اللاهوني قال السفير الهندي بمصر سانجاي باتاتشاريا، إن الاستثمارات الهندية في مصر وصلت إلى ٥٠ شركة بقيمة اكثر من ٣ مليار دولار في مختلف القطاعات، كما هناك ٣ شركات مصرية تقوم بالاستثمار في الهند، مؤكدا أن مصر تعد أهم الشركاء التجاريين الهند في المنطقة العربية والإفريقية.

محمد ريحان وأحمد اللاهوني

قال السفير الهندي بمصر سانجاي باتاتشاريا، إن الاستثمارات الهندية في مصر وصلت إلى ٥٠ شركة بقيمة اكثر من ٣ مليار دولار في مختلف القطاعات، كما هناك ٣ شركات مصرية تقوم بالاستثمار في الهند، مؤكدا أن مصر تعد أهم الشركاء التجاريين الهند في المنطقة العربية والإفريقية.

وأضاف السفير خلال جلسة ثنائية مع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بمقر الاتحاد اليوم، أن الهند تمتلك اقتصاد حجمه ٢.٥ تريليون دولار امريكي، وتمتلك استثمارات ضخمه وتدفقات تجارية وتكنولوجية كبيرة، مشيرا إلى إن الهند تحتل المرتبة ٣٨ في مجال التنافسية والمركز ٣٥ في مجال التسهيلات اللوجستية.