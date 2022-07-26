سفير الهند يشجع شركات بلاده على الاستثمار في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة

قال سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتي، إنه يشجع شركات بلاده على الاستثمار في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي أبرمتها مصر مع الشركات والتكتلات التجارية الإقليمية.

وأضاف في كلمته بفعاليات الدورة الخامسة لاجتماع مجلس الأعمال الهندي المصري، أن قطاعات مثل الأدوية والكيماويات والأجهزة الطبية ومشروعات الطاقة المتجددة والمصايد والمخصبات الزراعية ومعدات البناء تعتبر مجالات محتملة يمكن للشركات الهندية التفكير فيها والتوسع في تواجدها على مستوى العالم.

وتابع أنه يشجع الشركات المصرية على التفكير في الاستثمار في الهند وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والمعدات الهندسية وصناعة الأغذية وقطع غيار السيارات وغيرها.

ونوه بأهمية الاستفادة من السوق الهندي الكبير وكذلك المبادرات العديدة التي أطلقتها حكومة بلاده مثل مبادرة الحافز المرتبط بالإنتاج وغيرها.

ولفت إلى أن نيودلهي لديها قطاع نشط وقوي جداً للشركات الناشئة مما ساعد على تأسيس العديد من الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها على المليار دولار.

واعتباراً من يونيو 2022 كان قد تم بالفعل تأسيس 103 شركة ناشئة تزيد قيمتها على المليار دولار بقيمة إجمالية تبلغ 330 مليار دولار.

قال إنه من المفيد للشركات المصرية الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في الهند، وهو ما يمكن الاستفادة منه في العمل على جذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية.

وأشار إلى أنه مؤخراً في قطاع التعليم، قامت جامعة السويدي للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة أميتي الهندية في دبي بإدخال أفضل نظم التعليم الفني الهندية إلى مصر. ومن ثم، فهناك فرص هائلة للتعاون بين الهند ومصر.