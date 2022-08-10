سفير الهند: نمو كبير للتجارة الثنائية مع مصر بأكثر من 5 أضعاف على مدى السنوات العشر الماضية

قال سفير الهند بالقاهرة،أجيت جوبتيه، إن حجم التجارة الثنائية مع مصر حققت نموًا كبيرًا بأكثر من 5 أضعاف على مدى السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي ارتفع على نحو سريع في العام المالي الهندي 2021/ 2022 ليصل إلى حوالي 7.26 مليار دولار بزيادة نسبتها 75% مقارنة بحجمها في عام 2020/ 2021.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الهندية بالقاهرة اليوم.

وأوضح أن حجم الصادرات الهندية لمصر سجل خلال هذه الفترة السابق ذكرها نحو 3.74 مليار دولار ،بزيادة نسبتها 65%، وفي الوقت نفسه بلغت صادرات مصر للهند 3.54 ملياردولار مسجلة ارتفاع بنسبة 86% خلال فترة المقارنة السابقة.

وخلال عام 2021/ 2022 كانت أهم الواردات الهندية من مصر النفط الخام ، والأسمدة، والكيماويات غير العضوية، والقطن، بينما تمثلت واردات مصر من الهند في لحوم الجاموس والحديد والصلب والمركبات الخفيفة وغزل القطن.

ولفت إلى أن حجم التجارة المشتركة بين الجانبين سجل 4.56 مليار دولار خلال عام 2018/ 2019، ونحو 4.5 ملياردولار في عام 2019/ 2020 .

وتابع أن حجم التجارة تراجع إلى 4.15 مليار دولار في العام المالي الهندي 2020/ 2021 .

ويبدأ العام المالي الهندي من شهر أبريل حتى مايو من كل عام.