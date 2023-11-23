سفير الهند: نرحب بجهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد في غزة

قال سفير الهند لدى القاهرة، أجيت جوبتيه، إن الصراع الدائر في غزة بين حماس وإسرائيل تسبب في معاناة إنسانية هائلة هناك، بما في ذلك معاناة المدنيين والمسنين والنساء والأطفال.

وأضاف في مؤتمر صحفي لسفارة الهند صباح اليوم الخميس، أن الهند ترحب بجميع جهود المجتمع الدولي الرامية إلى وقف التصعيد هناك.

وتابع أنه في الوقت الحاضر هناك حاجة ملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بشكل فعال وآمن إلى سكان غزة.

وأفاد بأن الهند تؤمن بأهمية الالتزام العالمي باحترام حقوق الإنسان، كما تدعم دائما حل الدولتين، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية نشأت بسبب الهجوم الذي وصفه بالإرهابي الذي وقع ٧ أكتوبر الماضي، ولا ينبغي ولا يمكن التهاون مع الإرهاب.

أكد أن أسر الرهائن أمر غير مقبول ولا يمكن التسامح فيه، ولذا من الضروري إطلاق جميع الرهائن.

وقال إن التطورات اللاحقة بعد الهجوم كانت سببًا في تعميق مخاوف الهند بشكل أكبر في ظل الخسائر البشرية الكبيرة بين المدنيين ونوه بأن نيودلهي بشدة تدين قتل المدنيين، وعبرت عن خوفها وقلقها نتيجة تزايد عدد الضحايا الفلسطينين جراء أحداث غزة.