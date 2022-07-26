سفير الهند: نتطلع لضخ استثمارات في مصر بـ700 مليون دولار

قال السفير الهندي لدى القاهرة، أجيبت جوبيتي، إن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ حاليًا 3.15 مليار دولار، مضيفا أن شركات بلاده تتطلع لضخ استثمارات إضافية تبلغ حوالي 700 مليون دولار أمريكي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد خلال كلمته بفعاليات الدورة الخامسة لاجتماع مجلس الأعمال الهندي المصري التي انعقدت صباح اليوم، أن تلك الخطوة توضح مستوى ثقة الشركات الهندية في مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل أن تصبح مصر سوقاً جاذبة للشركات الهندية.

وأضاف أنه من المشجع أن نرى مصر واحدة من أهم مقاصد الاستثمار بالنسبة للهند في المنطقة.

وتابع أن شركات بلاده نفذت عددا من المشروعات المهمة في مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن شركة لارسن آند توبر نفذت مشروع توشكا 2 – وادي حلفا لنقل الكهرباء بطاقة 220 كيلو فولت.

وكانت تلك الشركة قد قامت في السابق بتنفيذ مشروعات لمحطات فرعية معزولة بالغاز بطاقة 500 كيلو فولت/220 كيلو فولت لصالح شركة نقل الكهرباء المصرية في العين السخنة ورأس غارب وخط علوي لنقل الكهرباء بطاقة 220 كيلوفولت من سفاجا حتى القصير.

وبحسب سفير الهند، يبلغإجمالي قيمة هذه المشروعات 133.3 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أن شركة ستيرلنج آند ولسن قامت ببناء محطات طاقة شمسية بطاقة إجمالية تبلغ 250 ميجاوات في 5 مشروعات في أسوان بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مشروع مركز بيانات بقيمة 3 مليون دولار أمريكي.

وفي فبراير 2020، فازت الشركة بعقد لتأسيس مركز للبيانات السحابية لصالح الشركة المصرية للاتصالات حيث بلغت قيمة العقد 30 مليون دولار أمريكي فضلاً عن عقد لتأسيس مركز بيانات بقيمة 2 مليون دولار أمريكي مع شركة فودافون مصر.

وفي ديسمبر 2020، تولت شركة إس آند دبليو مشروع محطة كوم أمبو الشمسية من شركة ماهيندرا سوستن بعد أن انسحبت الأخيرة.

وفي أكتوبر 2021، حازت شركة نوبيرج إي.بي.سي على مشروع لإنتاج حامض الكبريتيك بقيمة تتراوح بين 50-100 مليون دولار أمريكي، وهو سادس مشروع تنفذه الشركة بنظام تسليم المفتاح في مصر.