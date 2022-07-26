سفير الهند: شركة فاتيك واباج تنفذ حالياً 10 مشروعات لمعالجة المياه في مصر

قال سفير الهند بالقاهرة، أجيت جوبتي ، إن شركة فاتيك واباج الهندية تنفذ حالياً 10 مشروعات لمعالجة المياه في مصر لصالح عدد من المؤسسات المصرية، مضيفا أن العدد الإجمالي لمشروعات الشركة محليا يبلغ نحو 20 مشروعاً.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات الدورة الخامسة لاجتماعات مجلس الأعمال المصري الهندي صباح اليوم ، أنه باستخدام المياه التي قامت شركة فاتيك واباج بإعادة تدويرها تم استصلاح حوالي 8 آلاف فدان من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى حزام أخضر.

ولفت إلى أن أكبر مشروع نفذته الشركة هو محطة لمعالجة المياه، لصالح هيئة قناة السويس في بورسعيد بطاقة 133 ألف متر مكعب في اليوم.

واجتمع مجلس رجال الأعمال المصري الهندي اليوم الثلاثاء بعد توقف عن انعقاد اجتماعاته منذ عام ٢٠١٦.

وناقش الاجتماع اهم تجارب الاستثمارات الهندية بمصر وكذلك الاستثمارات المصرية بالهند، بجانب سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.