سفير الهند: شركة تي. سي.أي.سنمار تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار الفترة المقبلة

قال سفير الهند بالقاهرة، ،أجيت جوبتيه، إن حوالي 50 شركة هندية في مختلفة القطاعات تعمل في مصر، مضيفاً أن قيمة استثماراتها تتجاوز 3.15 مليار دولار.

وتابع في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته سفارة الهند مساء اليوم، أن شركة تي. سي. آي. سنمار الهندية تعتزم ضخ استثمارات خلال الفترة المقبلة بمقدار ما بين 400 إلى 500 مليون دولار.

وأوضح أن قائمة الشركات الهندية الرئيسية العاملة محلياً تضم بخلاف شركة تي. سي أي سنمار التي تعد أكبر شركة هندية مستثمرة في مصر بقيمة 1.5 ملياردولار.

وأضاف أن الشركات الأخرى العاملة تتمثل في شركة الاسكندرية لأسود الكربون ، وشركة كيرولسكار، ودابر ، وسكيب للدهانات، ماهيدندرا، ومونجيني، وغيرها.

وتابع أن هذه الشركات تعمل في مجموعة من القطاعات كالملابس والزراعة، والمواد الكيماوية ، والطاقة، والسيارات، و تجارة التجزئة.

وحسبما أفاد السفير؛ توفر هذه الشركات بصورة عامة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 35 ألف مصري.

ولفت إلى أن شركة إل آند تي ، وشركة ستيرلينج آند ويلسون قامتا بتنفيذ مشروعات في مصر في قطاعي الطاقة والاتصالات.