سفير الهند: حل الدولتين ضرورة لتحقيق التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، إن بلاده تؤمن بضرورة تهدئة مخاوف الشعب الفلسطيني بطريقة جدية ومستدامة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات لا يمكن أن تحدث إلا من خلال حل الدولتين القائم على التعايش السلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته سفارة الهند بالقاهرة صباح اليوم للحديث عن آخر مستجدات أحداث غزة.

وتابع أن الهند ظلت تدعم باستمرار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق هذه الغاية، مؤكد أن هناك حاجة لضبط للنفس والدعم الإنساني الفوري مع أهمية الحل السلمي للصراعات من خلال الحوار والدبلوماسية.

وقدمت حكومة الهند مساهمة مالية بقيمة 2,5 مليون دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، كجزء من مساهمتها السنوية البالغة 5 ملايين دولار للعام 2023/2024، لدعم البرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وكانت الهند قد زودت مساهمتها السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار أمريكي إلى 5 ملايين دولار أمريكي في عام 2018.

ومنذ عام 2002 حتى عام 2022/2023، بلغ إجمالي مساهمات الهند للأونروا 36.5 مليون دولار أمريكي.

كما تقدم الهند أيضًا أشكالًا مختلفة من المساعدات الاقتصادية لفلسطين تبلغ قيمتها حوالي 141.2 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك مساعدات تنموية بقيمة 70.6 مليون دولار أمريكي ودعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار أمريكي.

ومن أهم مشاريع المساعدة التنموية التي أقامتها الهند مجمع تكنولوجي، وثلاث مدارس، ومركز لتمكين المرأة، والمطبعة الوطنية، ومركزين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومركزين للتدريب المهني، والعديد من المشاريع سريعة الأثر.