سفير الهند بالقاهرة: 3.3مليار دولار حجم التبادل التجارى مع القاهرة

سمر السيد



قال السفير الهندى بالقاهرة، سانجاي باتاتشاريا، إن التجارة الثنائية بين الهند ومصر بلغت ٣.٢٣ مليار دولارخلال عام ٢٠١٦-٢٠١٧.



وأضاف السفير خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة مساء اليوم الثلاثاء بمقر ها بالزمالك، أن حجم التجارة بينهما فى قطاع المنسوجات سجلت نحو 240مليون دولار بنهاية العام الماضى منها 97 مليون للمنسوجات و130مليون صادرات مصرية من الأقطان.



وتابع: “يعتبر البوليستر الهندى من اهم العناصر التى توردها بلاده للقاهرةوتتضمن مواد كالفايبر وغيرها”.



وذكر أن الهند عاشر أكبر مستورد من مصر وكذلك يحتل المرتبة العاشرة ضمن أكبر المصدرين لها.



وأضاف أن حكومتي الهند ومصر ومجتمع الأعمال بهما معا يعملان معاً بشكل وثيق من أجل تعزيز وتنشيط العلاقات الاقتصادية الثنائية.



وقال باتاتشاريا إن مشاركة وفد من مجلس ترويج صادرات المنسوجات الصناعية والريون في الهند، في معرض كايرو فاشون وتكس، يأتى في إطار جهود الحكومة الهندية لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بوجه عام وقطاع المنسوجات على نحو خاص.



وأوضح أن شركات المنسوجات العاملة في بلاده على استعداد تام للعمل مع مصر.



يذكر أن وفد مجلس ترويج صادرات المنسوجات الصناعية يضم ٣٧ شركة منسوجات هندية وبشارك في معرض كايرو فاشون وتكس والذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من ١٣ وحتى ١٦ سبتمبر الجاري.