سفير الهند بالقاهرة: نيودلهي وفرت 2 مليار دولار لـ 4 دول إفريقية

سمر السيد:قال السفير الهندي لدي القاهرة راهول كولشيراث، إن بلاده وفرت نحو 2 مليار دولار لـ 4 خطوط ائتمانية توجه لـ 4 دول إفريقية لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية، مضيفاً أن مصر منضمة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية .وأضاف فى أول مؤتمر صحفي له عقب تسلمه مهامه الدبلوماسية فى مصر وبمناسبة الاحتفال بذك

سمر السيد:

قال السفير الهندي لدي القاهرة راهول كولشيراث، إن بلاده وفرت نحو 2 مليار دولار لـ 4 خطوط ائتمانية توجه لـ 4 دول إفريقية لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية، مضيفاً أن مصر منضمة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية .

وأضاف فى أول مؤتمر صحفي له عقب تسلمه مهامه الدبلوماسية فى مصر وبمناسبة الاحتفال بذكري العيد الـ72 لاستقلال بلاده ، أنه أَطلع وزارتي الكهرباء والاستثمار والشركات الهندية علي تفاصيل الخطوط الائتمانية .

ولفت إلى أنه كان التقي مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر فى إطار تعرفه علي الوزراء المصريين بعد تسلمه مهام عمله بالقاهرة وللتعرف علي خطة مصر في مجال الطاقة الشمسية وتوصيلها لشركات بلاده.

وذكر أن بلاده تتميز بتوفر قدرات كبيرة فى مجال الطاقة الشمسية.