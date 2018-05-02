سفير الهند: العلاقات المصرية الهندية تشهد شراكة حقيقية

المال خاصأكد "سانجاي باتاتشاريا" سفير الهند بالقاهرة، أن مصر والهند يجمعهما علاقة شراكة متنامية متعددة الأوجه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده سفير الهند بالقاهرة، ظهر الأربعاء 2 مايو، بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر.وأشار إلى أن المجال الاقتصادي شهد دفعة مهمة، حيث

المال خاص

أكد “سانجاي باتاتشاريا” سفير الهند بالقاهرة، أن مصر والهند يجمعهما علاقة شراكة متنامية متعددة الأوجه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده سفير الهند بالقاهرة، ظهر الأربعاء 2 مايو، بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر.

وأشار إلى أن المجال الاقتصادي شهد دفعة مهمة، حيث زادت الاستثمارات الهندية في مصر واضاف بان تلك الاستثمارات قد زادت بشكل كبير بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للهند وتنوعت مجالاتها وشهدت دخول ما يقرب من 20 استثمارا هنديا جديدا لمصر تركزت فى مجالات السيارات النقل والهواتف الذكية وتكنولوجيا المعلومات

وأضاف أن هناك تعاونا بين الحكومتين المصرية والهندية فى مجال خطط التنمية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن وهناك مايقرب من 7 مشروعات تنمية تقدمت بها الحكومة المصرية للاستفادة من خط الائتمان الذى تقدمه الحكومة الهندية ويبلغ قيمته 10 مليون دولار وتلك المشروعات فى إطار البحث وسيتم الموافقه عليها خلال الشهور القادمة .

وأوضح أنه خلال اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة العليا بين البلدين والذى أقيمت فى العاصمة دلهى الشهر الماضى شهدت الموافقة على20 مشروعا تمت الموافقة على التعاون فى المجال التكنولوجى وابحاث النانو تكنولوجى وتصنيع البلازما وغيرها ،

وقال سانجاي، إن الشركات الهندية لديها اهتمام كبير بالسوق المصرية خاصة لما تتمتع به من أهمية بالنسبة للموقع والتنافسية العالمية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الاستثمارات المصرية كذلك فى الهند تم بحث زيادتها فى الوقت الراهن حيث أن العديد من المستثمرين المصريين مهتمون للغاية بالتصنيع فى الهند .

وقال ” سانجاي باتاتشاريا”، إنه استمتع بالسياحة في جميع أنحاء مصر، وكذلك بالطعام المصري.

وأشار إلى أن ” الفول والطعمية” أصبحا من الطعام الرئيسي له ولزوجته على الإفطار.

وقال إن هذه الفترة قد شهدت العديد من الإنجازات ومن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوي، من بينها عقد قمم مصرية هندية جمعت الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند، حيث التقيا في نيويورك عام ٢٠١٥، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما زار الرئيس السيسي الهند مرتين أحدها للمشاركة في القمة الهندية الإفريقية والزيارة الأخرى كانت على المستوى الثنائي، كما التقى وزيري خارجية البلدين عدة مرات.

أعلن “سانجاي باتاتشاريا” سفير الهند بالقاهرة، أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات متبادلة مع مصر لدعم التعاون المشترك.

وأشار “باتاتشاريا “، أن وزير الاتصالات الهندي سيزور مصر قريبًا يليها زيارة مهمة لوزير الدفاع الهندي، ومن المنتظر قيام فضيلة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، و د.علي عبد العال رئيس البرلمان، بزيارة قريبة إلى الهند.

