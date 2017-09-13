سفير الهند: التعاون الدولى أرسلت قائمة بمقترحات بعض المشروعات

أول تحرك حكومى للاستفادة من 10 مليارات دولار هندية مخصصة لأفريقياهاجر عمرانقال سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى فى القاهرة، إن السفارة تسلمت نهاية الأسبوع الماضى قائمة بعدد من المشروعات المقترحة التى سيمولها الجانب الهندى من خلال حزمة الـ 10 مليارات دولار التى تم إعلانها منذ نحو عامين، ولم تتحرك

أول تحرك حكومى للاستفادة من 10 مليارات دولار هندية مخصصة لأفريقيا

هاجر عمران

قال سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى فى القاهرة، إن السفارة تسلمت نهاية الأسبوع الماضى قائمة بعدد من المشروعات المقترحة التى سيمولها الجانب الهندى من خلال حزمة الـ 10 مليارات دولار التى تم إعلانها منذ نحو عامين، ولم تتحرك الحكومة للاستفادة منها على مدار الفترة المذكورة.

وأوضح السفير لـ«المال» أن المشروعات تتركز فى قطاعات الاتصالات والنقل والسياحة، كما أن بلاده ترحب بالتحرك الحكومى الذى وصفه بالإيجابى، وقال: «أخيرا ستتم الاستفادة من الحزمة المخصصة منذ 2015».

وكانت الهند قد أعلنت خلال عام 2015 عن تخصيص حزمة بـ10 مليارات دولار لصالح الدول الأفريقية بما فيها مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أن يتم تقديم التمويلات من خلال خطوط الائتمان بشروط ميسرة للغاية وسنوات سداد طويلة الأجل.

وأشار إلى أن السفارة سترتب لقاءات منفردة مع الوزارات المعنية خلال الفترة القليلة المقبلة للوقوف على تفاصيل المقترحات وبحثها مع الشركاء الهنود، وتابع: حتى الآن لا استطيع الحديث عن قيمة استثمارات المشروعات المذكورة وحجم التمويل أو عدد المشروعات.

وأضاف السفير أن الدول الأفريقية استخدمت 3 مليارات دولار من الحزمة المعلن عنها حتى الآن، لافتا إلى ان الهند تستهدف البدء فى جميع التمويلات المذكورة قبل 2020 .

ولفت إلى أن العام الأول من إعلان الحزمة التمويلية المذكورة شهد تقدم عدد محدود وفى العام التالى تم استخدام أقل من مليار دولار ثم تسارعت الوتيرة بعد ذلك بشكل جيد.

وفى إطار مختلف أشار إلى ان السفارة تتلقى مقترحات من أكاديميين مصريين بإنشاء جامعة هندية فى مصر ولكن الأمر لا يزال فى مرحلة عرض الأفكار ولا توجد خطوات فعلية فى هذا الصدد، موضحا أن الأفكار المعروضة هى إنشاء جامعة طبية أو جامعة فى علم الإدارة وتتم مناقشة ذلك مع الجامعات الهندية.

وشدد على أن حكومة بلاده داعم قوى لمجال التعليم فى مصر وأسست منذ فترة مقعدا هنديا فى جامعة عين شمس، كما أن أستاذا فى علم البايو تكنولوجى يأتى خصيصا للتدريس فى مصر إلى جانب اشتراك السفارة فى تطوير مركو الاتصالات فى جامعة الأزهر الذى سيتم الانتهاء منه خلال العام الحالى.