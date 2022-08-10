سفير الهند: الاستثمارات المصرية في نيودلهي تبلغ نحو 37 مليون دولار..تعرف على أبرز الشركات

قال سفير الهند بالقاهرة،أجيت جوبتيه، إن حجم الاستثمارات المصرية في الهند تبلغ نحو 37 مليون دولار، مشيراً إلى أنها تشمل استثمارات من جانب مجموعة السويدي لتصنيع العدادات الكهربائية الذكية، بجانب شركة كابسي لتصنيع دهانات السيارات، ومجموعة العزل المائي الحديث “بيتومود” لتصنيع المواد العازلة للمياه والألواح الحامية لصناعة البناء ، وشركة 700 -آبس في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته السفارة مساء اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد استقلال الهند، أنه لطالما كانت مصر أحد أهم الشركاء التجاريين للهند في قارة افريقيا، مشيرا الي أنه بدأ العمل بين الجانبين باتفاقية التجارة الثنائية في مارس 1978 .

وتابع أن التجارة الثنائية بين البلدين حققت نموًا كبيرًا بأكثر من 5 أضعاف على مدى السنوات العشر الماضية ، لافتاً الى زيادة حجم التبادل التجاري على نحو سريع في العام 2021/ 2022 ليصل إلى حوالي 7.26 مليار دولار بزيادة نسبتها 75% مقارنة بحجمها في السنة المالية 2020/ 2021.

وأوضح أن الصادرات الهندية لمصر سجلت خلال هذه الفترة نحو 3.74 مليار دولار ،بزيادة نسبتها 65%، وفي الوقت نفسه بلغت صادرات مصر للهند 3.54 ملياردولار مسجلة ارتفاع بنسبة 86% .

وخلال عام 2021/ 2022 كانت أهم الواردات الهندية من مصر النفط الخام ، والأسمدة، والكيماويات غير العضوية، والقطن، بينما تمثلت واردات مصر من الهند في لحوم الجاموس والحديد والصلب والمركبات الخفيفة وغزل القطن.

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، احتلت الهند ثالث أكبر سوق تصديري لمصر ، وسادس أكبر شريك تجاري، وسابع أكبر مصدر لمصر.