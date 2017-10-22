سفير المكسيك بالقاهرة يحتفل ببدء العلاقات بين البلدين

ياسمين فوازعقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لقاء اليوم الأحد مع خوسيه اكتابيو تريب - سفير المكسيك بالقاهرة.في بداية اللقاء قدم خوسيه تعازي بلاده لمصر حكومة وشعبا إثر الحادث الإرهابي الذي تعرضت له مجموعة من رجال الشرطة المصرية بطريق الواحات.وأكد خوسيه أن مصر وال

ياسمين فواز

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لقاء اليوم الأحد مع خوسيه اكتابيو تريب – سفير المكسيك بالقاهرة.

في بداية اللقاء قدم خوسيه تعازي بلاده لمصر حكومة وشعبا إثر الحادث الإرهابي الذي تعرضت له مجموعة من رجال الشرطة المصرية بطريق الواحات.

وأكد خوسيه أن مصر والمكسيك تحتفلان هذا العام بمرور ستين عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كما هنأ خوسيه مصر على نجاح مساعيها في إتمام المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة طارق رضوان أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأثره، والذي اقتصر دوره- خاصة دول الشمال- على إصدار قرارات شجب وإدانة دون تقديم مشاركة أو دعم حقيقي لمصر في تلك الحرب، بالرغم من أن استقرار مصر يصب في مصلحة دول أوروبا حيث تعتبر مصر بوابة لها، لذلك فإن مصر تطلب من دول العالم الصديقة تقديم الدعم لمصر في هذه الحرب.