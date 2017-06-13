سفير المجر: وفد وزارى مصرى يزور بودابست.. قريباً

سمر السيدقال بيتر كيفيك، سفير المجر بالقاهرة، إنه من المقرر أن يزور وفد وزاري مصرى رفيع المستوى، بودابست لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لكنه لم يدلى بأى تفاصيل أخرى حول البعثة المصرية أو قطاعها، مؤكداً أنها ستكون قريباً.وأضاف لـ"المال"، أن هناك حوار جيد عالى المستوى بين البلدين، وقد تجلى

سمر السيد

قال بيتر كيفيك، سفير المجر بالقاهرة، إنه من المقرر أن يزور وفد وزاري مصرى رفيع المستوى، بودابست لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لكنه لم يدلى بأى تفاصيل أخرى حول البعثة المصرية أو قطاعها، مؤكداً أنها ستكون قريباً.

وأضاف لـ”المال”، أن هناك حوار جيد عالى المستوى بين البلدين، وقد تجلى ذلك خلال الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجر نهاية 2015، مشيراً إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات اقتصادية وتعليمية قوية وتقدم بلاده قرابة 100 منحة سنوية للطلبة المصريين للدراسة فى الجامعات.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد زار المجر أوائل يونيو 2015، ووقع مع نظيره فيكتو أوبن على البيان المشترك، الذى صدر عن الزيارة، وأكد فيه الجانبين عمق العلاقات الثنائية، وشهد توقيع مذكرتين تفاهم لتوريد 700 عربة قط لمصر، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية فى البلدين بشأن للتعاون المشترك.

وتابع: كما أن هناك تبادل مستمر فى البعثات الثنائية التى تستهدف تنمية الروابط الثنائية فى كافة المجالات المشتركة.

وفى سياق متصل، أكد أن المستثمرين المجريين لديهم رغبة فى الاستثمار بالسوق المحلية، خاصة فى ظل توفر العديد من المميزات كالعمالة والموقع الجغرافي المتميز وتواجد قناة السويس.

وقال إن المستثمرين المجريين يحتاجون إجراءات أقل وانخفاض فى البيروقراطية لتشجيعهم للاستثمار بالسوق المحلية، مضيفاً أنه اطلع على قانون حوافز الاستثمار وهو بداية للمضي على الطريق الحقيقي والصحيح للإصلاح.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار، مؤخراً، وتعتبره الحكومة تشريع محوري لقيادة مصر على الطريق الصحيح، وتؤكد وزارة الاستثمار أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون خلال شهر من الآن، خاصةً بعد القيام بالكثير من المناقشات مع الوزارات وممثلي القطاع الخاص واتحاد الصناعات والمجتمع المدني.

ووقعت مصر والمجر اتفاقية الشهر الماضي فى مجال معالجة المياه والمساعدة فى ضخ استثمارات بالقطاع تصل إلى 2 مليار دولار، وتأسيس شركة جديدة مصرية مجرية مشتركة ستعمل على استقطاب مستثمرين بنظام الـbot فى محطات المعالجة بنظم حديثة عالمية وصديقة للبيئة وأكثر استدامة.