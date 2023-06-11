سفير الكويت بالقاهرة: الجالية المصرية الأكثر تميزًا والأفضل إسهامًا في التنمية

أكد السفير الكويتي بالقاهرة؛ غانم صقر الغانم، أن الجالية المصرية تعد واحدة من أكبر الجاليات العاملة في الكويت عددًا وأكثرهم تميزًا، وأن الكويت تفتح أبوابها دائمًا للكوادر المصرية المتميزة التي أسهمت ولا تزال تسهم في جهود التنمية الوطنية وتحظى بالرعاية والاهتمام كأخوة وأشقاء.

جاء ذلك ضمن استقبال السفيرة سها جندي؛ وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير غانم صقر الغانم؛ سفير دولة الكويت بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وجميع أوجه رعاية الجالية المصرية بالكويت، مؤكدة على العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، مضيفة أن اللقاء يأتي في إطار الاطمئنان على مصالح الجالية المصرية والعاملين المصريين بالكويت، والحرص على التنسيق مع السلطات الكويتية لإيجاد حلول لما يواجهونه من تحديات.

وأعرب السفير الكويتي عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين الشقيقين يتسم بسمات أخوية خاصة وتفاهم رسمي واسع تجاه جميع القضايا ذات الاهتمام، بما ينسجم مع عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الهجرة وسفارتي البلدين لإيجاد حلول والنظر في الطلبات المقدمة من المصريين بالكويت بشأن القضايا المعلقة، في إطار التعاون المستمر والتقدير المتبادل.