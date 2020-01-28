سفير الصين: نبلغ الحكومة المصرية بمستجدات مكافحة فيروس كورونا

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشانج إنه سيتم إبلاغ الحكومة المصرية بما فيها وزارتي الخارجية والصحة بمستجدات مكافحة فيروس كورونا ، موضحاً أنه سيتم جعل هذا آلية دائمة بين الجانبين.

وأضاف أن العلاقة بين البلدين تعد شراكة استراتيجية شاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاون لضمان أرواح وصحة الشعبين، كما سيتم بذل المزيد من الجهود لمكافحة الوباء.

وتابع أن حكومة بلاده قامت تطبيق الإجراءات الصارمة للغاية لمنع تفشي الوباء خارج المناطق المصابة.

وقال إنه تم تطبيق حالات الطوارئ بالدرجة الأولى في مقاطعة ووهان وتطبيق إجراء تفتيش الحجر الصحي.

وتابع أنه تم تقليص العديد من الفعاليات العامة وقامت المستشفيات باتخاذ كل الإجراءات لافتًا إلى أنه قبل أيّام قام وزير الخارجية الصيني بالاتصال هاتفيا بالرئيس الفرنسي ووزيري الخارجية الفرنسي والياباني حول الإجراءات الصينية لمكافحة الوباء.

وأشار إلى أن هذا يعني أن الصين تتبنى موقفا مسئولا لمنع انتشار الوباء للخارج مؤكدا أنها لديها ٣٥ مليون شخص يقيمون بالخارج.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته سفارة الصين بالقاهرة اليوم الحديث عن أزمة انتشار فيروس كورونا بالصين وجهود الحكومة الصينية لمكافحة الوباء وأبرز المستجدات في هذا الصدد.