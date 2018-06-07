سفير الصين: معرض شنغهاي فرصة للارتقاء بالتعاون الاقتصادى

■ على استعداد لتطوير علاقات الشراكة مع الدول العربية والأفريقية سمر السيدأكد السفير الصينى لدى القاهرة سونج إيقوة أهمية المعرض الصينى للواردات المقرر تنظيمه بمدينة شنغهاى فى نوفمبر المقبل، والذى يرتقبه الجانب المصرى، مشيرًا إلى أنه سيكون فرصة جيدة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة و

■ على استعداد لتطوير علاقات الشراكة مع الدول العربية والأفريقية

سمر السيد

أكد السفير الصينى لدى القاهرة سونج إيقوة أهمية المعرض الصينى للواردات المقرر تنظيمه بمدينة شنغهاى فى نوفمبر المقبل، والذى يرتقبه الجانب المصرى، مشيرًا إلى أنه سيكون فرصة جيدة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين عبر استكشاف مزيد من آفاق التعاون المشتركة.

وقال، لـ«المال»، على هامش حفل الإفطار الذى نظمته سفارة الصين لدى القاهرة، يوم الثلاثاء الماضى، إن السفارة تحضر حاليًّا لزيارة مسئولين صينيين لمصر خلال الفترة المقبلة.

كان إيقوة قد قال، فى كلمته بحفل الإفطار، إنه من المقرر تنظيم الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون الصينى العربى وقمة منتدى التعاون الصينى العربى وقمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى فى منتصف العام الحالى وسبتمبر العام المقبل على التوالى.

ولفت إلى أن الجانب الصينى يُولى اهتمامًا بالغًا لهما وعلى استعداد لبذل جهود مشتركة مع الجانب المصرى لرسم خطة جديدة حول سبل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تربط الصين والدول العربية والأفريقية وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات بينهما بما يهدم بناء المجتمع الصينى العربى والصينى الأفريقى ذى المصير المشترك.

ونوه إيقوة بأن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا، ولا سيما خلال العام الماضى، حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسى بكين فى سبتمبر الماضى للمرة الرابعة؛ لحضور الحوار بين دول الأسواق الناشئة والدول النامية.

وأشار إلى أن عددًا من الوفود الصينية رفيعة المستوى زارت القاهرة فى الفترة الماضية، مؤكدًا ثقته بأن الزخم فى تبادل الزيارات بين الطرفين سيستمر هذا العام، لافتًا إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تطورًا إيجابيًّا أيضًا، حيث شاركت مصر فى فعاليات الدورة الثانية لمعرض الصين والدول العربية كضيف شرف.

وأضاف أن الصين رغم الإنجازات التنموية التى أحرزتها فى السنوات الأخيرة، ما زالت أكبر دولة نامية فى العالم ولها مهمة ثقيلة ومسافة طويلة لتحقيق الإصلاح والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر تنتمى إلى الدول النامية أيضًا ولها مهمة تنموية مماثلة مع الصين، ومنذ زمن بعيد عمل الجانبان معًا لمواجهة التحديات وإحلال التنمية المشتركة.

وذكر أن مبادرة الحزام والطريق تتضمن آفاقاً أرحب للتعاون بين البلدين، متطلعًا لمستقبل أكثر إشراقًا لعلاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين.