سفير الصين: مصر ستصبح أول دولة أفريقية تملك تجميع واختبار الأقمار الصناعية بعد اكتمال «سات2»

قال سفير الصين بالقاهرة لياو لي تشانغ، إن التعاون الثنائي مع مصر امتد من مجالي البنية التحتية إلى التكنولوجيا العالية، مشيرا الى أن مصر هي أول دولة تسلم الصين لها مشروع التعاون حول القمر الصناعي في خارج الصين، وأول دولة تتعاون الصين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق للقمر الصناعي في خارج الصين.

وأشار إلى أن مشروع مصر سات 2 يعد إنجازا نموذجيا جديدا للتعاون الصيني المصري في إطار بناء الحزام والطريق، وستصبح مصر أول دولة أفريقية تملك القدرة المتكاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بعد اكتمال المشروع.

وأضاف أنه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين في ديسمبر عام 2014، وقعت إدارة الفضاء الوطنية الصينية والهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء على ”اتفاقية التعاون في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد “ لتحديد التعاون حول القمر الصناعي للاستشعارعن بعد وغيره من المجالات.

جاءت تلك التصريحات اليوم خلال مراسم تسليم المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في نموذجي القمر الصناعي “مصر سات 2 “ .

وحضرت المراسم رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، وشريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الموقر.

وأضاف أنه خلال زيارة الرئيس شي جينبينغ إلى مصر في يناير عام 2016، وقعت الصين ومصر على الاتفاقية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وبدأت تنفيذ الاتفاقية في عام 2017.

وتابع أنه في عام 2019، وقع البلدان على اتفاقية المنحة الصينية المتمثلة في مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 ، وبدأ تنفيذها في نفس العام. نشهد اليوم تسليم نموذجي القمر الصناعي مصر سات 2 ، ولعل هذا إنجاز ملموس حققه الجانبان من أجل تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين بنشاط!

وقال إن هذا العام يصادف الذكرى الـ10 لطرح مبادرة الحزام والطريق، مشيرا الى أنه بفضل القيادة الاستراتيجية والتخطيط الشخصي لرئيسي البلدين، حققت الصين ومصر نتائج مثمرة في إطار الشارك في بناء الحزام والطريق.

وأثناء عمليات تطوير مصر سات 2، استخدمت الصين المنشآت المعنية لتدريب الأفراد المصريين كي تشارك مصر على نحو معمق في مراحل تصميم واختبار وتجميع وتقييم القمر الصناعي.

وفي المرحلة القادمة، ستقوم مصر بالتحكم في القمر الصناعي واستخدامه للقياس عن بعد بشكل مستقل. إن هذا التعاون يساهم بقوة في تدعيم بناء قدرة مصر في مجال تكنولوجيا الفضاء وإعداد الأكفاء المصريين ، ويرسى أساسا متينا لتطوير مصر لقضية الفضاء على نحو مستقل.

وأكد أن قضية الفضاء مشتركة للبشرية جمعاء، ويمثل اسكتشاف الكون الواسع حلما مشتركا للبشرية جمعاء. ظلت الصين تولي اهتماما بالغا بتطوير صناعة الفضاء، وقد نفذت سلسلة من مشروعات الفضاء، حيث تعززت قدرتها الابتكارية المستقلة باستمرار، وحققت إنجازات مهمة في استكشاف الكون الواسع بخطوات متسارعة.

كما أن مصر أدرجت تطوير صناعة الفضاء في استراتيجيتها الوطنية، وأحرزت تقدمات كبيرة في مجال الفضاء، وتصبح في مقدمة ركب إفريقيا من حيث تكنولوجيا الفضاء.

وقال إن الصين حريصة على بذل جهود مشتركة مع مصر لدفع تطوير التعاون في مجال الفضاء على نحو معمق، ومواصلة إثراء مقومات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بصورة أفضل.

وتقدم بأحر التهاني بالتطور السلس للمشروع، وبفائق تقديره للخبراء الصينيين والمصريين المشاركين في هذا المشروع.