سفير الصين: لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

قال سفير الصين بالقاهرة، لياو لي تشانج، إنه تم الطلب من الشركات الصينية العاملة بمصر إبلاغ السفارة في حال حدوث أي حالات سعال أو حمي.

أضاف أن وفدًا سياحيًا صينيًا كان قد زار مدينة الأقصر منذ فترة، مشيرًا إلى أنه قد ذهب أحد السائحين إلى المستشفي لإجراء التشخيص الطبي.

وتابع سفير الصين أن الطبيب المعالج أكد أن السائح الصيني تعرض فقط لإصابة بالزكام وكانت درجة حرارته ٣٧ درجة مئوية، واستطرد أن الطبيب قال إن الأمر غير مقلق وسمح للسائح بمواصلة الزيارة.

أضاف أن السفارة الصينية بمصر تبقي على اتصال مع وزاراتي التعليم العالي والتربية والتعليم المصريتين وسفارة مصر بالصين.

وأشار إلى أن كل جهة معنية صينية تولي اهتماما بالغا بصحة المصريين والطلاب الموجودين بالصين، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تسلم أي حالات إصابة في الجاليات المصرية الموجودة هناك بفيروس كورونا.

وتابع أنه سيتم التعاون مع الجانب المصري لحماية صحة المواطن المصري الموجود هناك.

جاء ذلك في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته سفارة الصين بالقاهرة اليوم الحديث عن أزمة انتشار فيروس كورونا بالصين وجهود الحكومة الصينية لمكافحة الوباء وأبرز المستجدات في هذا الصدد.