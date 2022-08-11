سفير الصين عن زيارة بيلوسي لتايوان : أمريكا تقوم باستفزازات غير مسبوقة

قال سفير الصين لدى القاهرة، لياو ليتشانج، إن الولايات المتحدة الأمريكية غيرت الوضع القائم في تايوان، وتقوم باستفزازات غير مبررة أو مسبوقة.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الصينية اليوم حول مسألة تايوان، أن الرئيس الامريكي جو بايدن أكد خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الصيني تشي جين بينج دعمه والتزامه بمبدأ الصين الواحدة، وعدم دعم القوي الانفصالية في تايوان.

وتابع: “بالتالي لماذا قامت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي بزيارة تايوان فيما بعد ذلك”، مشيرا إلى أن هذا تدخل سافر في شؤون الصين.

وأكد أن مسألة تايوان تخص مبدأ الصين الواحدة، وستواصل بكين الالتزام بهذا المبدأ، وستوفر الدعم لزيادة سلامة أراضيها، وإعادة توحيد الوطن.

وفِي سياق متصل ، أكد أن مصر والصين ظلا شريكين حميمين، يتبادلان الدعم منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل ٦٦عامًا مهما كانت تقلبات الأوضاع على الساحة العالمية.

وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين أصبحت نموذجا يحتذى به للتعاون والتبادل بين الصين والدول العربية.

وشدد على حرص بكين على بذل الجهود المشتركة مع مصر لحماية الحقوق والمصالح المشروعة في الدول النامية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، كانت قد زارت تايوان يوم الثلاثاء الماضي في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 25 عامًا، رغم التحذيرات الصينية والاعتراض على الزيارة وأنها تحرك استفزازي لاعتبارها أن زيارة بيلوسي للجزيرة اعترافًا ضمنيًا من الولايات المتحدة باستقلال تايوان رغم أنها جزء أساسي من الأراضي الصينية.