سفير الصين: طفرة في العلاقات مع مصر تخدم مصالح الشعبين

نظمت السفارة الصينية بالقاهرة اليوم حفلا لاستعراض أوجه الصداقة مع وسائل الإعلام الصينية والمصرية، وقال سفير الصين لياو لي تشيانج، إن العلاقات الثنائية بين الجانبين شهدت طفرة في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

واستعرض سفير بكين في كلمته الاحتفال، المشروعات التي تنفذها الصين في مصر حاليا كالقطار الكهربائي العاشر من رمضان والبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وأوفد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مندوبا للمشاركة في الحدث، والذي أكد أن العلاقات بين الجانبين عميقة الجذور متعددة الجوانب، مشيرا إلى أن صورة الصين لدى الرأي العام المصري إيجابية فهي دولة صديقة وقوة كبرى وشعب ودود.