سفير الصين : تزويد الجامعة العربية بلقاح كورونا لحماية موظفيها

قدمت بكين أكثر من 18 مليون كمامة للدول العربية، إضافة إلى إرسالها خبراء بمجال الصحة إلي عدد من تلك من الدول

أعلن سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشانج ، أن بلاده ستقدم عددًا معينًا من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لحماية الموظفين والعاملين بها.

وأكد أن بلاده قدمت أكثر من 18 مليون كمامة للدول العربية، إضافة إلى إرسالها خبراء بمجال الصحة إلى عدد من تلك من الدول، مضيفاً أنه لن يتم مواجهة الفيروس الا بالتضامن بين البشرية .

وتابع أن بلاده تحرص على مواجهة الفيروس منذ تفشيه وتسابق الزمن لتحديد سبب وتسلسله الجيني الذي لم تره البشرية سابقا.

وأضاف في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم، أنه منذ اندلاع فيروس كورونا المستجد في العالم التزمت بكين والقاهرة بالتعاون والتكاتف لمواجهة هذا التحدي المشترك.

وتابع أنه حرصاً على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتقديراً للدعم والمساهمة المتبادلة بين البلدين وتنفيذا لتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن تكون اللقاحات الصينية منفعة عامة، قررت الحكومة الصينية تقديم 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني لمكافحة الفيروس إلي مصر من أجل دعم جهود الحكومة المصرية في هذا السياق وحماية صحة الشعب المصري.

وقال إن هذه الخطوة تعكس الصداقة الشخصية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، وقوة وعمق علاقات البلدين ومشاعر المودة والمحبة من الشعوب الصينية تجاه الشعب المصري والشعوب الافريقية بشكل عام.

وقال إن التكاتف والتعاون بين مصر والصين لمواجهة الفيروس سجل صفحة مشرقة من الصداقة التقليدية بين الدولتين.

مشيراً إلي أن بلاده لن تنسي أبداً أنه أثناء الفترة الحرجة لمكافحتها للجائحة بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة تضامن لنظيره الصيني شي جين بينغ، وكلف وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بزيارة الصين حاملة معاها هدية من مصر للصين فضلاً عن إنارة 3 معالم أثرية مصرية بالعلم الصيني.

وتابع أنه رداً للجميل قامت الصين بتقديم دفعات عديدة من مساعدات وقائية طبية لمصر وتزويدها بأحدث نسخة من برتوكول العلاج والسيطرة ، كما تم عقد العديد من الاجتماعات الافتراضية بين خبراء الصحة من البلبدين لتبادل المعلومات حول الفيروس.