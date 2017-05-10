سفير الصين: التوقيع على اتفاقية بقيمة 700 مليون دولار مع الكهرباء

قال سونج أى كوه، السفير الصينى بالقاهرة، إن عددا من المسئولين في مصر والصين سيوقعون خلال منتدى “الحزام والطريق” ببكين، على اتفاق المرحلة الثانية من مشروع الشبكة المصرية للكهرباء البالغة تكلفتها 700 مليون دولار، بجانب إجراء مشاوارات حول عدد من المشروعات الأخرى كمشروع السكك الحديدية بالعاشر من رمضان ومشروعين بالإسكندرية .

وأضاف السفير خلال لقاء مع عدد من الصحفيين اليوم بالسفارة الصينية فى القاهرة بمناسبة التحضير لمنتدى الحزام والطريق الذى ستستضيفه بكين منتصف مايو الجارى، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الشبكة المصرية للكهرباء.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى بحث الترتيبات المالية للمشروع بخلاف التوقيع على اتفاق يتعلق بمنطقة للتعاون الاقتصادى المصرى الصينى بالعين السخنة وآخر بين مؤسسات صينية مالية مع نظيرتها المصرية .

يشار إلى أن منتدى “الحزام والطريق” سينعد فى العاصمة الصينية يوما 14 و15 مايو الجارى بحضور الرئيس الصينى الذى سيترأس المائدة المستديرة لعدد 28 رئيس دولة وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال ومؤسسات دولية من 120 دولة بخلاف 190 وزير ومسئول حكومى من جميع دول العالم.



