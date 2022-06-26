سفير الصين: إهداء مصر 60 مليون جرعة لقاح كورونا لتطعيم 70% من المواطنين

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن بلاده ستهدي مصر 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمساعدتها على تحقيق هدف تطعيم 70% من المواطنين.

جاء ذلك في كلمة السفير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة اليوم.

وأضاف أن التعاون الصيني المصري في مجال مكافحة الوباء يسجل فصولا جديدة من الصداقة.

وتابع أن بلاده كانت قد أهدت لمصر 4 دفعات من مواد مكافحة الوباء و4 دفعات من اللقاحات منذ اندلاع الجائحة، وساعدت على إنشاء خط إنتاج الكمامات وتعاونت معها في إنشاء أول خط إنتاج مشترك للقاح المضاد لكوفيد-19.

كما قد بدأ بناء مجمع التبريد المميكن لحفظ اللقاحات الذي أهدته سينوفاك الصينية، علما بأن هذا المجمع سيكون أكبر مركز لحفظ اللقاحات في إفريقيا.

وقال إن التعاون في مجال إعداد الأكفاء يحقق نتائج مثمرة ، لافتا إلى أن ورشات لوبان والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس ساهمتا في تربية كثير من الموهوبين الشباب لمصر.

وتم تنظيم ثلاث دورات من ملتقى التوظيف للشركات الصينية العاملة في مصر في جامعة قناة السويس من شأنها توفير 1300 فرصة عمل للشباب المصريين.

وقال إن هذه السنة تصادف الذكرى الـ66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر.