سفير الصين: أمريكا ارتكبت أخطاء خلال زيارة بيلوسي إلى تايوان

قال سفير الصين لدى القاهرة لياو ليتشانج ، إن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت أخطاء في زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان أهمها مدلول الزيارة في التدخل في شؤون السلم الداخلية لبكين، وتخريب عملية السلام في تايوان الأم.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم حول مسألة تايوان، في فندق ميناهاوس بمنطقة الأهرامات، أن الإجراءات التي اتخذتها الصين بعد الزيارة مبررة لحماية السلم والأمن الدوليين وحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

ووجه سفير الصين بالقاهرة شكره لجامعة الدول العربية التي أصدرت بيانا رافضا لتشويش عملية السلام بسبب زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي الى تايوان ، مع التأكيد على مبدأ الصين الواحدة.

وأضاف أن الأحزاب المصرية مثل التجمع ومستقبل وطن والاشتراكي المصري، وجمعية الصداقة المصرية الصينية أصدرت بيانات لإدانة زيارة بيلوسي لتايوان والتأكيد على دعم مبدأ الصين الواحدة ورفض التدخل في شئون الصين الداخلية.

وقال إن الوسائل السلمية هي السبيل الأفضل، و لابد من إنجاز مهمة بكين التاريخية في إعادة توحيد الوطن، مؤكدا أن بلاده ستنجز هده المهمة بكل تأكيد.

وأضاف أن إعادة توحيد الصين وتحقيق مبدأ الصين الواحدة تعتبران مسألة أساسية، مشيرا إلى أن بكين ضد تداخل القوي الخارجية في شئونها.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية غيرت الوضع القائم في تايوان، وتقوم باستفزازات غير مبررة أو مسبوقة.

وشدد على حرص بكين على بذل الجهود المشتركة مع مصر لحماية الحقوق والمصالح المشروعة في الدول النامية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، كانت زارت تايوان أوائل شهر أغسطس الجاري في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 25 عامًا، رغم التحذيرات الصينية والاعتراض على الزيارة وأنها تحرك استفزازي لاعتبارها أن زيارة بيلوسي للجزيرة اعترافًا ضمنيًا من الولايات المتحدة باستقلال تايوان رغم أنها جزء أساسي من الأراضي الصينية.