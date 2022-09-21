سفير السويد بمصر: نخطط لتنظيم مؤتمر اقتصادي لتعزيز العلاقات بين القاهرة واستوكهولم

قال هوكان ايمسجورد سفير السويد في مصر إن بلاده تعتزم تنظيم مؤتمر اقتصادي يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة واستوكهولم خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة السفير على هامش الاحتفالية التي عقدتها شركة إريكسون مصر لحلول الاتصالات اليوم الأربعاء بمناسبة مرور 125 عاما علي وجودها في مصر .

وأوضح هوكان أن مصر تمتلك تاريخا كبيرا ، لافتا إلي أن السويد تنفق استثمارات طائلة علي مشروعات البحث العلمي مما يعزز دورها التنموي علي الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكد على أن مصر لديها العديد من المواهب التي تتمتع بمزايا تنافسية