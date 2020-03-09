سفير السويد بالقاهرة : 30% فقط من الباحثين في العالم سيدات

وأضاف، في كلمته بالمؤتمر الذي نظمته سفارة السويد بالقاهرة، اليوم، أن هناك فقط 30% من الباحثين في العالم سيدات، آملًا أن يكون للأجيال القادمة دورٌ في زيادة هذه النسبة.

أكد سفير السويد لدى مصر يان تيسلف سعادته لاستضافة حدث Tekla في مصر، لتكون أول دولة أفريقية وعربية تشارك في هذا الحدث، والذى يهدف إلى تشجيع السيدات والبنات في الالتحاق بتخصصات التكنولوجيا والعلوم المختلفة.

وأضاف، في كلمته بالمؤتمر الذي نظمته سفارة السويد بالقاهرة، اليوم، أن هناك فقط 30% من الباحثين في العالم سيدات، آملًا أن يكون للأجيال القادمة دورٌ في زيادة هذه النسبة.

وتابع، في بيان صحفي، أن مصر بلد رائع يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، ونِصفهم من السيدات، وخلال السنتين والنصف الماضية فترة إقامتي في مصر، كنت أقابل، كل يوم، نساء مصريات موهوبات وطموحات في قطاع الأعمال والحكومة.

يُشار إلى أنه احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، استضافت سفارة السويد في القاهرة حدثًا تقنيًّا بعنوان”Tekla” يومي 8 و9 مارس؛ بهدف تشجيع الطالبات المصريات على الالتحاق بمجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة.

وتم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع المعهد السويدي والمعهد الملكي للتكنولوجيا KTH”، وشركةإريكسون، وبدعم تقني من مجموعة تريد لاين ستورز.

وتضمَّن اليوم الأول ورشة عمل تقنية ضمّت 27 طالبة مصرية تتراوح أعمارهن بين 12 و15 سنة من مدرسة وادي دجلة للغات، هدفت الورشة إلى تشجيع الطالبات على تعلم بعض المهارات في علم الترميز والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعرف على طرق مختلفة لاستخدام أجهزة الاستشعار والليزر.

وكانت النتيجة عملًا فنيًّا ملهمًا يمزج بين التكنولوجيا والألوان.

كما قدمت “إريكسون” ورشة عمل للفتيات حول الذكاء الاصطناعي والابتكار لتشجيعهن على معرفة المزيد عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

وفي اليوم الثاني من فاعليات “Tekla”، أُجريت حلقة نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء المهنيين من قطاع الأعمال والقطاع العام وبعض الأكاديميين، حيث تناولوا قضية تمثيل السيدات والفتيات في مجالات التكنولوجيا والعلوم والهندسة. كما تم تناول بعض المقترحات التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في تلك المجالات.

ضمّت اللجنة الدكتورة نها خاطر أستاذ جراحة العيون بجامعة القاهرة، ومؤسس مركز المنير أول مركز رقمي في مصر لعلاج أمراض العيون الناتجة عن مرض السكرى، ووليد الرملي، رئيس قطاع الأعمال في منصة التوظيف الإليكترونية “وظف”، وراندا الصاوي المسئول الإعلامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة إريكسون، والدكتور شريف القصاص أستاذ علوم الهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتضمنت المناقشة أيضًا من الأجيال الشابّة ياسمين مصطفى، أصغر باحثة في مجال الهندسة البيئية البالغة من العمر 22 عامًا، والتي فازت بمعرض العلوم والهندسة الدولي 2015 (ISEF) لمشروعها لعلوم الأرض والبيئة. في عام 2016 تم إعطاء اسمها لكويكب اكتشفته وكالة ناسا.

وقال سامح شكري، المدير الإقليمي لشركة إريكسون مصر، إنه سيكون احتفال إريكسون مصر باليوم العالمي للمرأة، هذا العام، من خلال إقامة فعاليات وورش عمل، بالتعاون مع خبراء من المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم (KTH)؛ بهدف تحقيق قيمة مضافة بالنسبة للفتيات.

وأضاف أنه يُؤمن بالحاجة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وكذلك الحاجة لتوفير منصة للنقاش حول التحديات التي تواجه المرأة، مثل القوالب النمطية والقواعد التي تسبِّب اختلالات بين الجنسين فيما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا والابتكار؛ في محاولة لإيجاد حلول من خلال الحوار والتدريب.

من ناحية أخرى قامت شركة تريدلاين بدورها كوكيل معتمد لشركة آبل العالمية بإمداد الطالبات أثناء الحدث، بأجهزة آى باد ليساعدهن في عملية تعلم أساسيات البرمجة، حيث أكدت آية غنيم، مدير قسم تطوير التعليم بالشركة، أن التعليم يعتبر جزءًا لا ينفصل من عملية تصميم منتجات آبل.

واستطردت: “حرصت الشركة على رعاية الأفنت؛ إيمانًا منا بدور المرأة الفعال في جميع المجالات، وخاصة في مجال التكنولوجيا والتعليم الذي بدوره يقوم على تشكيل وتطوير الأطفال واتساع مداركهم”.

يأتي هذا الحدث كجزء من تعاون سفارة السويد المستمر مع مصر في مجالات التعليم وتمكين المرأة، حيث إنه في ديسمبر 2019 أطلقت السفارة، وبدعم من مجتمع الأعمال السويدي في مصر، وبالشراكة مع مؤسسة شجرة، مبادرة الفصل الأخضر لتعزيز أهداف التنمية المستدامة بمصر، ورفع وعي قادة المستقبل بأهمية الحفاظ على البيئة. كما يسعى المشروع لتخفيف كثافة الفصول وخلق مساحة خضراء للطلاب.

وكما ذكر السفير سابقًا في افتتاح المشروع: “إذا تعلم الأطفال كيفية الاعتناء بالطبيعة، فإنهم يتعلمون أيضًا الاعتناء بأنفسهم”.

جدير بالذكر أن سفارة السويد في القاهرة تقوم بتمثيل السويد وتعزيز المصالح السويدية في مصر. ومن مهامّ السفارة العمل على استمرارية وتطوير العلاقات بين السويد ومصر، من خلال مجموعة واسعة من المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.