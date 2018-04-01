سفير السودان: 4 رسائل مهمة من تشغيل الخط الملاحي أسوان – حلفا

مدحت إسماعيلقال سفير السودان بمصر عبد المحمود عبدالعليم، إن توقيع عقد تشغيل الخط السياحى أسوان أبوسمبل إلي حلفا بين هيئة وادى النيل للملاحة النهرية وشركة فوياج سورلونيل، يبعث بـ4 رسائل للعلاقات بين مصر والسودان.وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة النقل، بمناسبة توقيع العقد

مدحت إسماعيل

قال سفير السودان بمصر عبد المحمود عبدالعليم، إن توقيع عقد تشغيل الخط السياحى أسوان أبوسمبل إلي حلفا بين هيئة وادى النيل للملاحة النهرية وشركة فوياج سورلونيل، يبعث بـ4 رسائل للعلاقات بين مصر والسودان.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة النقل، بمناسبة توقيع العقد إن الرسالة الأولي، تتمثل في مدي حيوية العلاقات بين الجانبين المصري والسوداني، سواء في الشق الاقتصادي أو الدبلوماسي وتنمية قطاع السياحة، والثانية، هي نجاح الهيئة في خلق أفكار خارج الصندوق وزيادة مواردها المالية، الأمر الذي يعكس مدي أهمية التعاون بين البلدين.

وقال إن الرسالة الثالثة، تكمن فى أهمية السياحة، لكونها دليلا علي السلام والتعاون ليس فقط بين مصر والسودان وإنما السلام في قارة إفريقيا، فيما تتمثل الرسالة الأخيرة في ثقة الشركات الأجنبية ودخولها في السوقين المصرية والسودانية.