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سفير الدنمارك: مركز تدريب تكنولوجيا الحبوب ببرقاش يضع مصر على المستوى العالمى

وقال سفير الدنمارك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن ، إن الدنمارك جاهزة لإمداد مصر بالتكنولوجيا، حيث إن مصر وصلت إلى مستوى يجعلها فى مكانة أفضل بتداول الحبوب
محمد مجدي 12:18 م, الأثنين, 15 مارس 21 12:18 م, الأثنين, 15 مارس 21

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أكد سيفنج اولنج سفير دولة الدنمارك فى مصر، أنه يهنئ مصر على افتتاح مركز التدريب ببرقاش بالجيزة والذى يعد مهم جدا فى عملية التخزين للحبوب ، حيث إن البرامج المستخدمة فى المركز تعمل على جعل الشرق الأوسط ومصر على المستوى العالمى فى قطاع الحبوب وأن الشركات المحترفة ستعود إلى مصر مرة أخرى.

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وقال سفير الدنمارك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن ، إن الدنمارك جاهزة لإمداد مصر بالتكنولوجيا، حيث إن مصر وصلت إلى مستوى يجعلها فى مكانة أفضل بتداول الحبوب وذلك من خلال الخطوة الأولى.

من جهته قال أشرف شعبان مدير المركز الإقليمى لتكنولوجيا التخزين وتداول وصناعة الحبوب بصومعة برقاش فى الجيزة ، إن المركز يهدف إلى تقديم خدمات مميزة باحترافية للعاملين فى القطاعين الخاص والعام وتقديم المقترحات التى تخدم المؤسسات كافة فى قطاع تخزين وتداول وصناعة الحبوب.

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واكد شعبان ، أن من أهداف المركز أيضا هو توفير بيئة متميزة للمتدربين من خلال توفير أحدث المواد العلمية، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية تشمل 3 دورات بإجمالى 34 متدربا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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