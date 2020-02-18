سفير الامارات: برامج متطورة فى “الذكاء الإصطناعي” ومنح دراسية للمصريين

قال جمعة مبارك السفير الإماراتي بالقاهرة أن الجامعات الإماراتية ستطرح عددا من البرامج الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الفترة القادمة ، مع توفير منح دراسية تصل إلي تغطية الرسوم الدراسية.

واشار إلي أن بلاده تستهدف استقطاب الطلاب المصريين المتميزين ، ومنحهم تسهيلات كبري للدراسة في الإمارات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتحدث خلال كلمته في مؤتمر التعليم الدولي السادس “edu gate”، عن التوسعات التي سجلتها الإمارات في ملف التعليم، سواء بإنشاء الجامعات والمعاهد، و استقطاب الجامعات العالمية، والتخصصات التى تتوافق متطلبات سوق العمل.

وأكد أن هناك وتيرة سريعة تنفذها الإمارات لتطوير التعليم، لافتا إلي أن بلاده من أولى الدول التي انتبهت للذكاء الاصطناعي، وأنشئت جامعة متخصصة، وهي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتعتبر أول جامعة متخصصة في العالم، وتهدف تحقيق التميز وخلق المعرفة واستخدامه في دفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دولة الإمارات.

وتطرق السفير إلي تنظيم معرض إكسبو 2020، الذي يقام أكتوبر المقبل، و يمثل أول معرض معرض عالمي في الشرق الأوسط وإفريقيا، تبرز من خلال مستوى الإبداع والثقافة.

وقال أنه من المتوقع أن يزور المعرض 25 مليون زائر ، منهم 70% من خارج الإمارات ، ليصبح المؤتمر أكثر شمولية وتقديم عروض في الهندسة المعمارية والفن والثقافة والتصميم والتكنولوجيا.