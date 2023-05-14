سفير «الاتحاد الأوروبي»: ننفق أكثر من 50 مليون يورو في مشاريع المياه بمصر

قال سعادة السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي إنه يجب التعامل مع مشاكل المياه بشكل أكثر جدية، ومن الضروري توعية الشباب عن كيفية التعامل مع المياه والحفاظ عليها.

وأضاف بيرغر خلال كلمته في ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلامين، والتي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أن أحد أسباب الصراع في العالم بسبب المياه.

وأوضح أن هناك تعاونا مع مصر في هذا المجال، فهناك أكثر من 50 مليون يورو تنفق في مشاريع المياه في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص فيما يخص معالجة المياه.

وأشار رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي إلى أن هناك تعاونا مع غرفة الإسكندرية لرفع درجة الوعي فيما يتعلق بالمياه وتحلية المياه، مؤكدًا أهمية الدعم والتعاون لإحداث التغيير من أجل مصر.

واستكمل أن مصر ستفقد 20%؜ من المياه بسبب الزيادة السكانية ولذلك يجب التسارع في الخطوات للحفاظ على المياه من أجل استمرارية الحياة.

وفي ختام كلمته أكد أن استراتيجية في 2030 تستهدف التركيز على أهمية المياه، والتوعية للحفاظ عليها بالتعاون مع العديد من المؤسسات بمصر.