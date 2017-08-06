سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: وزير التجارة والصناعة يزور بروكسل سبتمبر

وكالات: يقوم وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بزيارة إلى بروكسل خلال شهر سبتمبر القادم. صرح بذلك سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش، مؤكدا الأهمية التي يوليها الإتحاد الأوروبي لزيادة التبادل التجاري مع مصر في الفترة القادمة. وقال سوركوش إن الإتحاد الأوروبي أكد استعد

وكالات:

يقوم وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بزيارة إلى بروكسل خلال شهر سبتمبر القادم.





صرح بذلك سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش، مؤكدا الأهمية التي يوليها الإتحاد الأوروبي لزيادة التبادل التجاري مع مصر في الفترة القادمة.

وقال سوركوش إن الإتحاد الأوروبي أكد استعداده لمساعدة مصر في توجيه صادراتها بشكل أكبر إلى أوروبا، مشيرا إلى أن نقاشات هامة ستتم بين الجانبين في هذا الصدد خلال زيارة وزير التجارة والصناعة.

وأضاف أن حجم التجارة بين مصر والإتحاد الأوروبي يناهز 30% من إجمالي تجارة مصر؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي 27 مليار يورو.