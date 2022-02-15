سيـــاســة

سفير الاتحاد الأوروبي : القمة المقبلة مع الاتحاد الإفريقي ستوفر فرصة فريدة لإرساء أسس شراكة متجددة

مضيفا أن مصر تلعب دورًا مهمًا في الشؤون الإفريقية
سمر السيد 7:35 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 7:35 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير كريستيان برجر، إن القمة المقبلة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي المقرر انعقادها في بروكسل، ستوفر فرصة فريدة لإرساء أسس شراكة متجددة وأعمق بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

مع أعلى مشاركة سياسية، قائمة على الثقة والفهم الواضح للمصالح المشتركة.

وبهدف تحقيق رخاء أكبر، تهدف القمة إطلاق حزمة استثمار أفريقية أوروبية طموحة، مع مراعاة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمة الصحية الحالية.

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وأضاف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن القادة سيبحثون أيضًا أدوات وحلول لتعزيز الاستقرار والأمن ، مضيفاً أن مصر تلعب دورًا مهمًا في الشؤون الأفريقية .

وتابع قائلاً إن المشاركة النشطة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة الرئيسية هي دليل إضافي ، مشيراً إلى أنه سيكون لمصر أيضًا دور عالمي رئيسي في وقت لاحق بصفتها الدولة المضيفة لقمة المناخ COP 27.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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