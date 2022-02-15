سفير الاتحاد الأوروبي : القمة المقبلة مع الاتحاد الإفريقي ستوفر فرصة فريدة لإرساء أسس شراكة متجددة

مضيفا أن مصر تلعب دورًا مهمًا في الشؤون الإفريقية

قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير كريستيان برجر، إن القمة المقبلة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي المقرر انعقادها في بروكسل، ستوفر فرصة فريدة لإرساء أسس شراكة متجددة وأعمق بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

مع أعلى مشاركة سياسية، قائمة على الثقة والفهم الواضح للمصالح المشتركة.

وبهدف تحقيق رخاء أكبر، تهدف القمة إطلاق حزمة استثمار أفريقية أوروبية طموحة، مع مراعاة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمة الصحية الحالية.

وأضاف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن القادة سيبحثون أيضًا أدوات وحلول لتعزيز الاستقرار والأمن ، مضيفاً أن مصر تلعب دورًا مهمًا في الشؤون الأفريقية .

وتابع قائلاً إن المشاركة النشطة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة الرئيسية هي دليل إضافي ، مشيراً إلى أنه سيكون لمصر أيضًا دور عالمي رئيسي في وقت لاحق بصفتها الدولة المضيفة لقمة المناخ COP 27.