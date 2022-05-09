سفير الاتحاد الأوروبي: العالم يمر بأوقات صعبة نتيجة كورونا وتداعيات حرب روسيا على أوكرانيا

قال سفير الاتحاد الأوروبي ، كريستيان برجر، إن العالم يمر بأوقات صعبة حاليا بسبب تفشي جائحة كوفيد-١٩، وتداعيات حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف في كلمته بفعاليات مؤتمر الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أنه استجابة للتخفيف من تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا ، أطلق الاتحاد مرفق الغذاء لتلبية الاحتياجات القصيرة والمتوسطة، ووضع ميزانية قدرها ١٠٠ مليون يورو لمصر.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر من أجل استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة “cop 27” وللحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، بجانب دعمه من أجل التحديث المستمر للشراكة الاستراتيجية التي ستكون جزءا لا يتجزأ من التعاون القوي في الفترة المقبلة.

وكان السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، قد قال في مقالة وزعها الوفد أمس على الصحفيين بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا ، إن الاتحاد يساند شركاءه المتأثرين بالحرب الروسية الأوكرانية ، فالاتحاد يعمل على تقديم الدعم المالي لدول المنطقة، خاصة تلك المتأثرة بانقطاع إمدادات الحبوب، وذلك من خلال “مرفق الغذاء والقدرة على الصمود”.

وبالنسبة لمصر، يصل حجم المساندة المالية المقدمة إلى 100 مليون يورو، ويأتي ذلك مباشرة بعد الدعم الأوروبي المقدم لمواجهة جائحة كورونا بإمدادات أوروبية تصل إلى ملايين الجرعات من اللقاح المقدمة لمصر حتى الآن.