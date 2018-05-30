سفير الاتحاد الأوروبي: الحرب على الإرهاب يجب أن تتم في إطار القانون

سمر السيد:أكد السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في الحرب ضد الإرهاب من خلال منهج شامل يتناول الأسباب الرئيسية للإرهاب.لكنّه عاد ليشير خلال حفل الإفطار السنوي لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أن "الحرب على الإرهاب يتعين أن تتم في إطار سيادة القانون؛

سمر السيد:

أكد السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في الحرب ضد الإرهاب من خلال منهج شامل يتناول الأسباب الرئيسية للإرهاب.

لكنّه عاد ليشير خلال حفل الإفطار السنوي لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أن “الحرب على الإرهاب يتعين أن تتم في إطار سيادة القانون؛ حيث إننا نؤمن بأن احترام حريات الأفراد والإدماج الاجتماعي والاقتصادي يمكنه أن يجلب تنمية واستقرار على الأمد الطويل”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ومصر يعملان معًا وفق منهج شامل لدعم مصر في مواجهة الهجرة غير النظامية والتهريب والاتجار بالبشر، وللترويج لقنوات قانونية للحركة والتنقل، ولضمان الحماية الدولية وتيسير العودة وبرامج إعادة الاندماج.

وأشار سوركوش، إلى الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة والذي أطلقه وزير الخارجية سامح شكري ومفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس في شهر ديسمبر عام 2017.

وفي ختام كلمته أعرب السفير إيفان سوركوش عن تمنياته لمنتخب مصر بالتوفيق في نهائيات كأس العالم، ولمحمد صلاح بالشفاء العاجل كي يتمكن من الانضمام للفريق.