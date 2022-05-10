سفير الاتحاد الأوروبى: محفظة الاستثمارات الأوروبية فى مصر تبلغ نحو 28 مليار يورو

قال سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر إن محفظة الاستثمارات الأوروبية بالسوق المحلية تبلغ حاليًّا ما يقرب من 28 مليار يورو، وهى أكبر محفظة لاستثمارات الاتحاد فى دولة أفريقية.

وأضاف أنه تم اختيار 4 موضوعات ضمن أولويات استراتيجية الشراكة المستقبلية مع مصر المتوقع الانتهاء من وضعها قريبًا جدًّا، بهدف دعم الاقتصاد والمجتمع، أبرزها السياسة الخارجية والحوكمة، مضيفًا أنه خلال السنوات المقبلة سيتم تنفيذ مشروعات بعينها ضمن تلك الموضوعات بالتعاون مع الشركاء.

وأوضح فى تصريحاته لـ«المال» أنه على سبيل المثال هناك مشروعات للرى والمياه، وتمكين الشباب والمرأة، والقدرة على الحصول على الموارد المالية، وأخرى لتعزيز إمكانية عمل المستثمرين الأوروبيين بالسوق المحلية، والارتقاء بمعدلات التجارة المشتركة بين الجانبين.

وبخصوص المشروعات التى يتم العمل عليها حاليًّا مع مصر، قال إن هناك الكثير من العمل على مشروعات خاصة بالطاقة والمياه.

وتابع أنه حاليًّا يتم مناقشة ما سيتم تنفيذه فى العام الجارى 2022، والفترة المقبلة.