سفير الاتحاد الأوروبى : تحيا مصر.. ومستمرون بدعمكم اقتصاديًّا وسياسيًّا

هاجر عمرانأكد إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، استمرار دعم مصر اقتصاديًّا وسياسيًّا، خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية التكامل بين الشركاء.وأضاف، خلال الاحتفالية التى أقامها الاتحاد، مساء اليوم، بمناسبة اليوم الأوروبى: أنا سعيد للغاية بوجودي هنا وهى ليست المرة الأولى لى

هاجر عمران

أكد إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، استمرار دعم مصر اقتصاديًّا وسياسيًّا، خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية التكامل بين الشركاء.





وأضاف، خلال الاحتفالية التى أقامها الاتحاد، مساء اليوم، بمناسبة اليوم الأوروبى: أنا سعيد للغاية بوجودي هنا وهى ليست المرة الأولى لى فى العمل بمصر، مشيرًا إلى أنه عمل فى السفارة السلوفاكية خلال فترة التسعينيات قبل أن ينصَّب سفيرًا للاتحاد مؤخرًا.

ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الأوروبى هو احتفال بالسلام، فقد حققت أوروبا الوحدة، بينما شهدت مصر تطورات متعددة على مستوى حقوق الإنسان والديمقراطية والتحول الاقتصادى.